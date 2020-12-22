В Нагорный Карабах вернулись уже около 43 тыс. беженцев

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Около 43 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с момента прекращения боевых действий в регионе, за последние сутки на автобусах из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев приехал 351 человек. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

"Сегодня доставлен 351 человек автобусами из Еревана в Степанакерт. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. <...> Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось около 43 тыс. беженцев", - говорится в сообщении.

Российские миротворцы находятся Нагорном Карабахе в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.