Спецназ РФ начал получать новейшие парашюты "Стайер" для Арктики

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) начал поставки новейших парашютов спецназначения "Стайер", позволяющих десантироваться с больших высот и в арктических условиях. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Разработка "Стайера" велась в инициативном порядке в интересах министерства обороны. Система не имеет аналогов на российском рынке, обладает уникальными возможностями и успела доказать свою надежность во время учений. На сегодняшний день "Стайер" принят на вооружение и первые системы уже отправлены в войска", - приводят в Ростехе слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.

"Стайер" предназначен для десантирования подразделений спецназначения на скорости летательного аппарата до 350 км/ ч, с дополнительным грузом до 50 кг и может применяться в условиях Крайнего Севера.

Парашют разработан в рамках ОКР "Юнкер-О" специалистами АО "Полет" Ивановского парашютного завода холдинга "Технодинамика".

Парашютная система выполнена по типу "крыло". Она позволяет совершать прыжки на высотах от 700 до 10 тыс. м, максимальный полетный вес - до 180 кг. "Система типа "крыло" обладает повышенной маневренностью при управлении и значительно расширяет возможности российских спецподразделений для выполнения тактических задач", - уточнили в пресс-службе госкорпорации.

В апреле 2020 года группа российских десантников применила новые парашюты в суровых арктических условиях, впервые в мире совершив групповой прыжок в условиях Крайнего Севера с нижней границы стратосферы - с высоты 10 тыс. м над архипелагом Земля Франца-Иосифа.