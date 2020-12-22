Авиадесантируемая самоходка "Лотос" для ВДВ вышла на предварительные испытания

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Авиадесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) "Лотос" разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) вышло на этап предварительных испытаний. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Лотос" продемонстрирует работу в движении, на плаву и при десантировании. Из 600 км пробега 50% придется на грунтовые дороги, 30% - на булыжные и щебенчатые дороги, и 10% машина пройдет по бездорожью. Испытания позволят в том числе оценить возможности самоходного орудия по преодолению различных препятствий", - приводят в Ростехе слова индустриального директора кластера вооружений Бекхана Оздоева.

Кроме того, боевая машина произведет 300 выстрелов. "В ходе стрельбовых испытаний будут проведены проверки максимальной и минимальной дальности и кучности стрельбы по местности, точности и кучности стрельбы прямой наводкой, скорострельности различными типами боеприпасов", - пояснили в госкорпорации.

Всего программа предварительных испытаний включает более 80 пунктов. Специалисты определят и оценят тактико-технические и эксплуатационные характеристики опытного образца, соответствие требованиям тактико-технического задания и выработают рекомендации для госиспытаний.

САО "Лотос" создано на базе боевой машины десанта БМД-4М. Машина оснащена боевым отделением со 120-миллиметровым орудием с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы. Масса составляет не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 км/ч, мощность двигателя - 450 л. с., запас хода - не менее 500 км. Боевой расчет состоит из четырех человек. Скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы - до 13 км.

В ноябре этого года "Лотос" успешно завершил приемо-сдаточные испытания. Военные представители в ЦНИИточмаш подтвердили соответствие опытного образца самоходки рабочей конструкторской документации и готовность машины к предварительным испытаниям.