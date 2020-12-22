Шойгу доложил Путину об успешном совместном патрулировании авиации России и Китая в АТР

МОСКВА, 22 декабря /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС РФ и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продолжительность полета составила более 10 часов", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что "на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии".

По данным военного ведомства, самолеты Су-35С ВКС РФ обеспечили истребительное сопровождение стратегических бомбардировщиков.

"Управление самолетами в воздухе осуществлялось боевыми расчетами самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50У", - подчеркнули в министерстве.

Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и четырех стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, не нарушая воздушного пространства иностранных государств.