Российские миротворцы помогли найти двух пропавших в Карабахе армянских военнослужащих

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы помогли найти двух ранее числившихся пропавшими граждан Армении и передали их администрации непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"21 декабря совместной группой по розыску пропавших без вести военнослужащих в Гадрутском районе обнаружены двое граждан Армении, которые по согласованию с азербайджанской стороной, также принимающей участие в работе этой группы, переданы администрации Нагорного Карабаха", - сказал он.

По словам Конашенкова, продолжается сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. На сегодняшний день обработано 528 телефонных обращений, поступивших на горячую линию.

"Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.

За прошедшие сутки в свои дома в Нагорном Карабахе вернулся еще 351 беженец. Также российские саперы продолжают разминирование территории. За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов 15 гектаров местности и более 4,5 километров дорог, проверено 11 зданий и сооружений. Всего с начала проведения миротворческой миссии обнаружено и обезврежено более 8 тысяч 600 взрывоопасных предметов.