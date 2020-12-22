Пиротехники МЧС России разминировали почти 50 га в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пиротехники МЧС РФ разминировали в Нагорном Карабахе почти 50 га территории и обнаружили около 8,3 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пиротехники сводного отряда МЧС России продолжают обследование территорий в Нагорном Карабахе. С начала работ специалистами центра "Лидер" разминирована территория площадью почти 50 га и обнаружено порядка 8,3 тыс. взрывоопасных предметов", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, в основном специалисты ведомства работали в населенном пункте Айгестан и его окрестностях. "Только за 22 декабря там проверена территория почти в 2 га и найдено 500 предметов, в том числе 68 взрывателей к артиллерийским снарядам, 50 выстрелов к гранатомету, 45 гранат и 27 минометных мин, 14 артиллерийских снарядов", - подчеркнули в ведомстве.

В ходе работ пиротехники особое внимание уделяют социально значимым объектам, дорогам и прилегающим к ним территориям. Все обнаруженные предметы передаются в Центр гуманитарного разминирования Нагорного Карабаха для последующей утилизации.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД, ФСБ, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны. Российские спасатели прибыли в регион 16 ноября.