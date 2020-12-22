Российский истребитель сопроводил патрульный самолет Японии над Японским и Охотским морями

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский истребитель Су-30 сопроводил патрульный самолет OP-3C ВВС Японии над акваторией Японского и Охотского морей. Об этом сообщили журналистам во вторник в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным военных, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского и Охотского морей была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как базовый патрульный самолет OP-3C ВВС Японии и сопроводил его над акваторией Японского и Охотского морей", - сказали в Центре.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в Центре.