Российская армия получила более 900 беспилотников с 2012 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 900 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) было поставлено российской армии с 2012 года. Об этом говорится в подготовленном Минобороны сборнике "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Доля современных ВВСТ [вооружений, военной и специальной техники - прим. ТАСС] - рост в 70 раз. В беспилотную авиацию поставлено более 900 комплексов с БЛА", - указано в нем.

В качестве примеров новых беспилотников в сборнике упомянуты "Иноходец-РУ" и "Форпост-Р".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии военного ведомства в понедельник о начале поставок в войска первых современных комплексов с разведывательно-ударными беспилотниками средней дальности "Иноходец" и "Форпост".

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав комплекса входят три летательных аппарата.

Беспилотный летательный аппарат средней дальности самолетного типа "Иноходец" предназначен для ведения круглосуточной и всепогодной разведки наземных (надводных) объектов. В конце 2018 года Юрий Борисов, который на тот момент занимал пост замминистра обороны, сообщил, что завершаются испытания новой разработки "Иноходец". По его словам, он может нести полезную нагрузку 450 кг и находиться в воздухе 30 часов.