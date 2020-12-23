Российские миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские инженерные подразделения в Нагорном Карабахе завершают разминирование северной окраины Степанакерта. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.

"За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 260 га местности, около 100 км дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,6 тыс. взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.