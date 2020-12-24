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Фрегат "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Огонь велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" впервые провел в Японском море комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" проходит в акватории Японского моря финальную часть заводских ходовых испытаний. На нынешнем этапе экипаж совместно с представителями промышленности приступил к испытанию новых образцов оружия, установленных на фрегате. В заливе Петра Великого впервые проведен комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям", - говорится в сообщении.

Огонь велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую корабль получил в ходе модернизации, и 30-миллиметровых шестиствольных автоматических артиллерийских установок АК-630. Также было испытано торпедное вооружение. Действия корабля в море обеспечивали суда вспомогательного флота и самолеты морской авиации ТОФ.

Ремонт с модернизацией фрегата "Маршал Шапошников" проводился на базе Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. На корабле выполнен ремонт донно-забортной арматуры, заменена часть корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование и установлены современные комплексы ударного ракетного оружия.

"Маршал Шапошников" начинал службу в качестве БПК. Модернизация, связанная с установкой на нем универсальных корабельных стрельбовых комплексов под ракеты "Калибр-НК" и "Оникс", придала ему новые ударные возможности, благодаря которым его теперь классифицируют как фрегат. В перспективе он получит на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон". Ожидается, что по примеру "Маршала Шапошникова" будет проведена модернизация всех семи других кораблей проекта 1155.

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