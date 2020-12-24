Фрегат "Маршал Шапошников" в ходе испытаний впервые выполнил пуск крылатой ракеты "Уран"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" в ходе испытаний впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Сегодня с борта фрегата впервые выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Уран", который корабль получил в ходе модернизации", - отмечается в сообщении.

Ремонт с модернизацией фрегата "Маршал Шапошников" проводился на базе АО "Центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке.

15 декабря пресс-служба "Дальзавода" сообщила, что фрегат "Маршал Шапошников" вышел в Японское море для проверки систем ракетного и артиллерийского вооружения.

В ходе модернизации большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" проекта 1155 был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями. Фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран" и новейшее артиллерийское вооружение. Таким образом, огневая мощь корабля по сравнению с первоначальным предназначением выросла в несколько раз.

"Маршал Шапошников" был заложен в 1983 году на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. В настоящий момент корабль завершает глубокую модернизацию в АО "Центр судоремонта "Дальзавод". Проект такого масштаба впервые реализуется в России. Срок службы фрегата "Маршал Шапошников" будет продлен на 10 лет.