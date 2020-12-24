Источник: сразу несколько ПАК ДА собирают в России для летных и наземных испытаний

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сразу несколько опытных образцов перспективного стратегического стелс-ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) изготавливаются в России параллельно для проведения летных и наземных испытаний. Об этом в четверг ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Запускается [в производство] уже два или три объекта - для "статики", для летных [испытаний]", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о ходе работ над ПАК ДА.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием Объединенной авиастроительной корпорации на этот счет.

Источник уточнил, что разница в сроках готовности машин составит всего несколько месяцев. "Изготавливают уже по КД [конструкторская документация]. Часть оснастки, часть первых деталей изготавливаются во всю", - добавил собеседник агентства.

Источник не стал называть точные сроки завершения финальной сборки первых ПАК ДА, но подтвердил, что осуществляться она будет на Казанском авиазаводе им. С. П. Горбунова.

При этом собеседник подтвердил информацию о том, что кабина новейшего стратега собирается на Новосибирском авиазаводе им. В. П. Чкалова. "Там несколько кабин они будут делать", - сказал собеседник, уточнив, что какое-то из изделий предназначено для отработки катапультных кресел на наземном стенде.

ПАК ДА

В декабре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что эскизный проект самолета ПАК ДА утвержден и ПАО "Туполев" приступило к разработке рабочей конструкторской документации. В мае источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщали, что началось изготовление первого опытного образца нового "стратега".

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.