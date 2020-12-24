{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ

"Калашников" начал серийное производство новой ракеты для зенитного комплекса "Стрела-10М"

Как отметили в концерне, новый боеприпас работает по принципу "выстрелил - забыл"
Зенитная управляемая ракета 9М333 Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Зенитная управляемая ракета 9М333
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) запустил серийное производство новой управляемой ракеты 9М333, предназначенной для зенитных комплексов семейства "Стрела-10М". Об этом в четверг сообщили в его пресс-службе.

"Успешно завершены натурные испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

Как отметили в концерне, новый боеприпас работает по принципу "выстрелил - забыл". "Отличительной особенностью ракеты является головка самонаведения, функционирующая в трех режимах, в частности фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом, что является ее важнейшим преимуществом над другими боеприпасами подобного класса", - добавили в пресс-службе.

Ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях постановки противником оптических помех, а также беспилотников и крылатых ракет.

Зенитные ракетные комплексы семейства "Стрела-10М" предназначены для защиты войсковых подразделений в бою и на марше от средств воздушного нападения и разведки, летящих на малых и сверхмалых высотах. По состоянию на 2020 год являются одними из наиболее распространенных средств ПВО в мире.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
МО РФ: военное противоборство в космосе и киберсфере грозит инцидентами с ядерным оружием
В этих условиях ключевым элементом обеспечения военной безопасности России остается ядерное сдерживание, отметил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Читать полностью