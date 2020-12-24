"Калашников" начал серийное производство новой ракеты для зенитного комплекса "Стрела-10М"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) запустил серийное производство новой управляемой ракеты 9М333, предназначенной для зенитных комплексов семейства "Стрела-10М". Об этом в четверг сообщили в его пресс-службе.

"Успешно завершены натурные испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

Как отметили в концерне, новый боеприпас работает по принципу "выстрелил - забыл". "Отличительной особенностью ракеты является головка самонаведения, функционирующая в трех режимах, в частности фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом, что является ее важнейшим преимуществом над другими боеприпасами подобного класса", - добавили в пресс-службе.

Ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях постановки противником оптических помех, а также беспилотников и крылатых ракет.

Зенитные ракетные комплексы семейства "Стрела-10М" предназначены для защиты войсковых подразделений в бою и на марше от средств воздушного нападения и разведки, летящих на малых и сверхмалых высотах. По состоянию на 2020 год являются одними из наиболее распространенных средств ПВО в мире.