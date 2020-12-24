МО РФ: военное противоборство в космосе и киберсфере грозит инцидентами с ядерным оружием

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Распространение военного противоборства на киберпространство и космос повышает риски вмешательства в системы управления и применения ядерного оружия, заявил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

"Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что в этих условиях ключевым элементом обеспечения военной безопасности РФ остается ядерное сдерживание.

Начальник Генштаба напомнил, что официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания изложены в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания", российская политика в этой сфере является "сугубо оборонительной и направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для сдерживания уровне".

"Ядерное оружие рассматривается как средство принуждения потенциального противника к отказу от развязывания агрессии в отношении нашей страны. Заявления о якобы принятой вооруженными силами концепции "эскалации для деэскалации" являются домыслами. Ничего подобного в российских документах нет", - подчеркнул генерал.

По его словам, при определении Россией подходов к ядерному сдерживанию особое внимание уделялось выполнению международных обязательств в сфере контроля над вооружениями. "Сегодня элементы контроля содержатся только в Договоре о СНВ, который истекает 5 февраля следующего года. После этой даты никаких ограничений ни у России, ни у США не будет. Рассматриваем эту ситуацию как сложную, но преодолимую", - отметил начальник Генштаба.