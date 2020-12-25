В МО заявили, что предстоящий секвестр военных расходов не скажется на боеготовности ВС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Принятый оборонный бюджет на 2021-2023 годы, несмотря на уменьшение бюджетных ассигнований, гарантирует боеготовность и развитие Вооруженных сил России. Об этом сообщила в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"В целом можно констатировать, что принятый оборонный бюджет, рассчитанный на ближайшую трехлетку, гарантирует исполнение планов по строительству и развитию Вооруженных сил РФ в параметрах, определенных верховным главнокомандующим, и позволит выполнить все стоящие перед армией и флотом задачи по обеспечению безопасности нашей страны", - сказала она.

Шевцова констатировала, что формирование бюджета на 2021-2023 годы проходило в условиях жестких бюджетных ограничений в связи с антикоронавирусными мероприятиями. В результате базовые бюджетные ассигнования на оборонные нужды Минфином России были уменьшены на 10%, а на реализацию государственной программы вооружения - на 5%.

Социальные программы

Шевцова подчеркнула, что сокращение бюджета, выделенного на оборонные нужды, не затронет социальные программы Минобороны.

"Секвестированию не подлежат расходы на обеспечение социальных гарантий, медицинское облуживание (это особенно важно с учетом нынешней эпидемиологической обстановки)", - сказала Шевцова.

Замминистра подчеркнула, что ежегодная индексация выплат военнослужащим и военным пенсионерам будет производиться в соответствии с уровнем инфляции.

"Также не затронуты малобюджетные направления расходов, сокращение которых могло быть критичным в связи с наличием уже реализуемых мероприятий и незначительными возможностями по маневрированию ресурсами", - заключила Шевцова.