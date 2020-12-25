Российские миротворцы обезвредили более 9 тыс. взрывоопасных предметов в Карабахе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские инженерные подразделения разминировали в Нагорном Карабахе более 280 га земли и обезвредили свыше 9 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Инженерные подразделения российских миротворческих сил завершают разминирование северной окраины Степанакерта. За время операции разминировано более 280 га местности, около 107 км дорог, 452 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 9 тыс. взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские миротворцы применяют "современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды".