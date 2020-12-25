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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Российские миротворцы рассказали школьникам Степанакерта о действиях при обнаружении мин

Также специалисты продемонстрировали правила оказания первой медпомощи

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы провели "Урок миротворца" с учениками одной из школ в городе Степанакерте, на котором рассказали о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов и оказании первой медицинской помощи. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

"Школьникам рассказали о классификации взрывных устройств и действиях при обнаружении взрывоопасных предметов. Также специалисты продемонстрировали правила оказания первой медицинской помощи", - сказали в ведомстве.

Кроме того, военнослужащие центра разминирования показали ребятам образцы экипировки российских военнослужащих: защитный костюм сапера ОВР-2, миноискатели ИМП-С2 и переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М "Коршун".

Урок провели военнослужащие российского Центра гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе, в нем приняли участие более 80 учеников средних и старших классов, учителя и родители школьников.

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РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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