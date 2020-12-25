Источник: программа испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в 2020 году выполнена успешно

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Программа летно-конструкторских испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в 2020 году выполнена в полном объеме, осуществлено три успешных пуска с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В уходящем году выполнены три планировавшихся пуска: [два] по морским целям, один по наземной", - напомнил собеседник агентства. По оценке источника, при этом продемонстрирована "поразительная точность, все ракеты попали в "колышек" (так на сленге ракетчиков называется центр изображающего условную цель круга - прим. ТАСС)".

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать эту информацию.

Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" была выполнена в начале октября 2020 года. Тогда корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море. Наибольшая скорость составила восемь скоростей звука, высота полета достигла 28 км. После этого стрельба была выполнена в ноябре. Тогда "Циркон" успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км, скорость полета ракеты превысила 8 Махов, сообщили в Минобороны. 11 декабря Минобороны сообщило о третьем пуске.

Испытания "Циркона" с "Адмирала Горшкова" планируется завершить в 2021 году, затем будут выполняться запуски с борта атомной подводной лодки "Северодвинск".