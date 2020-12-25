Шойгу заявил, что российская армия выполнила все задачи, поставленные Путиным на 2020 год

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на этот год. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании.

"Все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на этот период, выполнены", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что на расширенном заседании коллегии министерства обороны глава государства поблагодарил личный состав за профессионализм и четкую работу.

Шойгу также отметил, что в этом году боевые возможности вооруженных сил выросли на 13%. "Заданный уровень обороноспособности страны поддерживается. Ядерная триада гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание. Продолжили плановое переоснащение войск", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

Учения

Шойгу сообщил, что было проведено свыше 18,5 тыс. учений, что свидетельствует о высокой готовности войск.

"Повысилась готовность вооруженных сил к выполнению задач по предназначению. Об этом свидетельствуют результаты двух внезапных комплексных проверок, а также более 18,5 тыс. учений и тренировок", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что самыми масштабными из них стали стратегические учения "Кавказ-2020" с участием пяти иностранных государств.

"Нарастили темпы развития инфраструктуры, в том числе в Арктической зоне и на полуострове Крым. Большое внимание уделяли вопросам формирования профессиональной армии", - перечислил министр.

По его словам, российская армия также вышла на необходимый и оптимальный объем подготовки офицерских кадров, обеспечивающий потребность ВС РФ.

Призывы

Более 260 тыс. человек были призваны в Вооруженные силы России в ходе двух призывных кампаний во время пандемии.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки успешно провели две призывные кампании. В 2020 году, как и планировалось, в войска направлены свыше 260 тыс. граждан", - сказал Шойгу.

По его словам, в этом году также решались социальные проблемы военнослужащих. "Выполнили обязательства по трудоустройству их жен и предоставлению детям мест в детских садах и школах. Обеспечили жильем более 111 тыс. военнослужащих", - рассказал Шойгу.

Он также отметил, что в ВС РФ идет активная борьба с пандемией коронавирусной инфекции.

"Оперативно установили жесткий карантинный режим в военно-учебных заведениях, создали резерв койко-мест в госпиталях, в том числе для гражданских лиц. Развернули ПЦР-лаборатории, в которых ежедневно проводится около 6 тыс. исследований", - перечислил министр.

Он также напомнил, что продолжается массовая вакцинация личного состава. "При этом мы снизили и средний показатель заболеваемости в вооруженных силах до уровня ниже, чем по стране", - добавил глава военного ведомства.

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