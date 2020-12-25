Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для военных

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу объявил выходными днями для военнослужащих 30 и 31 декабря.

Вместо них рабочими станут 26 декабря и 16 января, сообщил глава Минобороны По его словам, решение приняли на основании того, что уходящий год был трудным, вооруженные силы не раз ставил перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость. Как отметил Шойгу, военнослужащие много работали, зачастую на пределе возможностей.

Глава Минобороны поручил "оформить это решение установленным порядком". При этом он потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.