В Калининграде спустили на воду исследовательское судно "Евгений Горигледжан"

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", строящееся для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, спущено на воду на калининградском Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в пятницу.

"Сегодня мы спускаем на воду новое океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан". Уверен, что коллектив завода в 2021 году с достоинством и честью сдаст этот корабль", - сказал на церемонии временно исполняющий должность начальника Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Александр Коновалов.

"Срок передачи судна заказчику - ноябрь 2021 года. Задание, которое стоит перед заводом "Янтарь", будет выполнено в срок", - отметил генеральный директор завода Илья Самарин.

Океанографическое исследовательское судно проекта 02670 "Евгений Горигледжан" перезаложено в 2016 году на базе морского буксира МБ-305 проекта В-92. В ноябре 2018 года работы по ремонту и переоборудованию судна были приостановлены, в течение всего 2019 года велись переговоры по дальнейшему исполнению государственного контракта. 31 января этого года было подписано дополнительное соглашение о продлении срока действия контракта, а в феврале работы были возобновлены.

Главной заявленной задачей судна станет "проведение подводных технических работ". Водоизмещение "Евгения Горигледжан" - 4 тыс. тонн, автономность плавания - 30 суток, экипаж - 32 человека плюс 25 членов экспедиции. Судно разработано Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК).