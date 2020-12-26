Россия начала экспортные поставки модернизированных станций разведки "ПОСТ-3М"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) начал экспортные поставки модернизированных наземных станций радиотехнической разведки "ПОСТ-ЗМ", способных обнаруживать воздушные, наземные и морские цели. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор концерна Вячеслав Михеев.

"В рамках первого экспортного контракта, заключенного "Рособоронэкспортом", на эту станцию мы изготовили и спецэкспортер передал иностранному заказчику первую партию изделий", - отметил Михеев.

Он отметил, что станция размещается на автомобиле и полностью автономна. "ПОСТ-3М" способна вести автоматический поиск и обнаружение в круговом секторе обзора пространства во всем частотном диапазоне сигналов радиолокационных станций воздушного, наземного и морского базирования. Также отслеживаются сигналы бортовых ответчиков систем государственного опознавания, проводится автоматическое пеленгование, определение и сопровождение источников радиоизлучения.

Одним из основных преимуществ данной станции является мгновенный круговой обзор в секторе от 0 до 360 градусов в диапазоне частот до 40 ГГц.

Наземная модернизированная станция радиотехнической разведки "ПОСТ-ЗМ" разработана и производится НИИ "Вектор" (предприятие концерна "Вега").