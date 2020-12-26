Мемориал памяти погибших саперов открыли российские военные на базе Хмеймим в Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 26 декабря. /ТАСС/. Аллею инженерных войск и Мемориал памяти саперов, погибших в локальных конфликтах, торжественно открыли российские военнослужащие на авиабазе РФ в Хмеймиме. Закладка аллеи приурочена к празднованию 320-летия инженерных войск России, которое будет отмечаться в январе 2021 года.

"Инженеры проявили себя в Отечественной войне 1812 года, при героической обороне Севастополя в ходе Крымской войны, во время Первой мировой войны. Во время Великой Отечественной войны инженерные соединения и части внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы над фашизмом. Инженерные войска современности также находятся в передовых эшелонах, выполняют задачи как в мирное время, так и в вооруженных конфликтах", - заявил на церемонии открытия командующий группировкой войск (сил) ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кузовлев.

Аллея насчитывает более 40 деревьев, которые военнослужащие посадили, приняв участие во всероссийской акции "Сад памяти", в рамках которой в 2020 году высажено 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой отечественной войне. По словам начальника инженерных войск группировки ВС РФ в Сирии Камиля Салимханова, на аллее высадили ели, пальмы, гранатовые и апельсиновые деревья.

"Я думаю, еще несколько видов деревьев здесь будет, вокруг мемориального комплекса, например, будут посажены пирамидальные ели. Военнослужащие сами приносят и сажают деревья. Место на аллее еще есть, думаю, она будет только расширяться", - сказал Салимханов журналистам.

Мемориал руками военнослужащих

Идея создания аллеи и мемориала принадлежит самим саперам. По словам Салимханова, все работы военнослужащие проводили сами в течение двух месяцев и постепенно добавляли новые элементы в проект.

"Мы собирались здесь по вечерам и думали, что будем делать. Начиналось все с аллеи с одним небольшим водопадом. Потом у нас появился второй водопад, потом фонтан, потом ручей. Затем решили поставить здесь и технику. Все сделано руками наших солдат, без всяких вложений со стороны", - пояснил он.

В оформлении аллеи использованы предметы, привезенные российскими саперами из сирийских городов, где они проводили разминирование. Так, фонтан в центре аллеи выполнен из корпуса блока неуправляемых реактивных снарядов, которые используются в авиации, мемориал памяти погибших саперов дополнен элементами разрушенных строений, а обнаруженный при разборе завалов в разрушенных кварталах автомобиль УАЗ восстановлен, дополнен миноискателем и установлен на постамент.

Это не первый памятник на авиабазе Хмеймим. На российской базе увековечена память вертолетчика Ряфагатя Хабибуллина и погибших в Алеппо медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, а также установлены памятный знак и стела в честь пилота бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевых задач в Сирии.