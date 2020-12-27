В Минобороны пообещали выполнить план экспорта военной продукции на 2020 год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пандемия осложнила реализацию контрактов на поставки и обслуживание вооружений и военной техники, но, несмотря на это, Россия выполнит план на 2020 год. Об этом заявил замминистра обороны Александр Фомин в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

"Несмотря на имеющиеся трудности, надеюсь, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год будет выполнен", - сказал Фомин, комментируя трудности в реализации экспортных контрактов по оказанию услуг по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники, которые появились из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Он пояснил, что значительное сокращение числа внутренних и международных авиарейсов порой вызывало увеличение общих сроков доставки мелких партий продукции иностранным заказчикам и ввоза имущества для ремонта на территорию РФ, а также привело к невозможности плановой замены российских специалистов, осуществляющих обслуживание техники на территориях заказчиков.

"Также указанный фактор не всегда позволяет обеспечить своевременную передачу партнерами оригиналов платежных документов, что приводит к задержкам с поступлением валютной выручки, несвоевременным расчетам с предприятиями кооперации и образованию у них кассового разрыва", - сказал Фомин.

Он также отметил, что на неопределенное время приостановлен прием иностранных специалистов на обучение в России и оказание услуг по их обучению за рубежом.