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Минобороны представило календари на 2021 год

Их можно скачать на сайте военного ведомства
© Минобороны России РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России представило два календаря на 2021 год.

"Специально для подписчиков страниц военного ведомства в социальных сетях в канун Нового года Минобороны России представляет календари о службе в войсках специального назначения и новейшей российской военной технике", - говорится в сообщении Минобороны.

Слоган одного из календарей - "Информации и патронов много не бывает". Фотографии к нему были сделаны во время реальной боевой работы подразделений российской армии. Он рассказывает "о дружбе и взаимовыручке, высоком профессионализме, мужестве и отваге элиты российской армии", отметили в ведомстве.

Во втором календаре представлена новейшая российская техника. В частности, в нем размещены фотографии многофункционального истребителя Су-57, боевой машины поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор", тяжелой БМП "Армата" Т-15 и другие образцы. "Впервые Минобороны России показывает изображение разведывательно-ударного комплекса БПЛА "Иноходец", - добавили в Минобороны.

Календари можно скачать на сайте военного ведомства. 

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