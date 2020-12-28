Азербайджан и Армения обменялись пленными при посредничестве миротворцев

АЭРОПОРТ ЭРЕБУНИ /Армения/, 28 декабря. /ТАСС/. Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в результате двое находившихся в плену азербайджанцев доставлены в Баку, а четверо армян - в Ереван. Об этом сообщил журналистам в понедельник командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Сегодня в целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни", - сказал Мурадов.