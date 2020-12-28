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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Российские миротворцы в Карабахе проверят сообщения о стрельбе в Гадрутском районе

По данным Минобороны России, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверят информацию о стрельбе в Гадрутском районе. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник бюллетени Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

"Центром по примирению сторон проводится проверка информации о возможном применении автоматического стрелкового оружия в районе населенного пункта Туг Гадрутского района 27 декабря 2020 года", - сообщили в МО РФ.

В ведомстве напомнили, что 28 декабря состоялся очередной обмен пленными. Самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев. Также в Армению возвращены четверо армянских пленных.

 

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Азербайджан и Армения обменялись пленными при посредничестве миротворцев
Двое находившихся в плену азербайджанцев доставлены в Баку, а четверо армян - в Ереван, сообщили в Минобороны России
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