Российские миротворцы в Карабахе проверят сообщения о стрельбе в Гадрутском районе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверят информацию о стрельбе в Гадрутском районе. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник бюллетени Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

"Центром по примирению сторон проводится проверка информации о возможном применении автоматического стрелкового оружия в районе населенного пункта Туг Гадрутского района 27 декабря 2020 года", - сообщили в МО РФ.

В ведомстве напомнили, что 28 декабря состоялся очередной обмен пленными. Самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев. Также в Армению возвращены четверо армянских пленных.