В состав ВМФ войдут семь подлодок "Антей" к концу 2023 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Главное командование ВМФ России планирует к концу 2023 года иметь в составе подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов семь атомных подводных лодок (АПЛ) "Антей" проектов 949А и 949АМ. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"К указанному сроку [2023 год] шесть АПЛ проекта 949А пройдут ремонт по техническому состоянию, а АПЛ "Иркутск" будет модернизирована по проекту 949АМ", - уточнил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Сейчас АПЛ "Иркутск" проходит ремонт и модернизацию на дальневосточном заводе "Звезда". Ранее источник ТАСС сообщил, что ударные возможности этой подлодки после модернизации вырастут как минимум в два раза - она сможет нести 48 новых ракет "Калибр-ПЛ", "Оникс" и "Циркон".

По данным открытых источников, в настоящее время пять субмарин проекта 949А находятся в составах Северного и Тихоокеанского флотов, одна - в ремонте. Их основное ударное вооружение - 24 противокорабельные ракеты П-700 "Гранит". Одна лодка этого проекта - "Курск" - погибла в 2000 году.