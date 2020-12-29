Шойгу вручил ордена Суворова и Жукова пяти воинским коллективам

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил ордена Суворова и Жукова командованию военно-транспортной авиации (ВТА), 929-му Государственному летно-испытательному центру (ГЛИЦ), Военной академии РВСН, 7-й военной базе Южного военного округа и 3-й отдельной бригаде спецназначения Центрального военного округа.

Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.

"Награждение орденами Суворова и Жукова - это достойная оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы будете и впредь честно выполнять воинский долг, способствовать повышению оборонной мощи России и защите ее национальных интересов", - сказал Шойгу на торжественной церемонии вручения государственных наград.

По его словам, командование военно-транспортной авиации выполняет важнейшие функции по обеспечению боевой подготовки и жизнедеятельности вооруженных сил, миротворческих и специальных операций. "В условиях борьбы с пандемией неотъемлемой частью деятельности летных экипажей стала оперативная переброска медицинского персонала и оборудования, а также личного состава и техники войск РХБ защиты в неблагополучные районы, в том числе на территории иностранных государств", - сказал министр, вручая командованию ВТА орден Суворова.

929-й Государственный летно-испытательный центр имени В. П. Чкалова также награжден орденом Суворова. Шойгу подчеркнул, что ГЛИЦ на протяжении века эффективно проводит летные и наземные испытания авиационной техники, готовит научные рекомендации для принятия ее на вооружение, в центре создана настоящая школа профессиональной подготовки высококлассных летчиков, штурманов и инженеров-испытателей.

"Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого - одно из старейших военно-учебных заведений страны. Образовательное учреждение успешно готовит высококвалифицированные офицерские кадры, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в различных областях науки и техники", - сказал Шойгу, вручая академии орден Жукова.

Военная база и бригада спецназа

Орден Жукова также получила 7-я военная база Южного военного округа, которая сегодня выступает одним из гарантов мира и стабильности в Закавказье. "В Сирийской Арабской Республике ее военнослужащие показывают примеры мужества и стойкости в борьбе с международным терроризмом", - отметил министр.

Еще один орден Жукова получила 3-я отдельная бригада специального назначения. Глава военного ведомства подчеркнул, что бригада является лучшим разведывательным соединением Центрального военного округа. "Гвардейцы с честью выполняют боевые задачи в Сирии. Активно участвуют в оказании помощи правительственным войскам республики на самых ответственных участках борьбы с террористами", - сказал Шойгу.