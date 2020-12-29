Отряд кораблей ВМФ России вошел в Средиземное море

КАЛИНИНГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Находящийся в дальнем походе отряд кораблей Балтийского флота - корвет "Стойкий", танкер "Кола" и буксир "Яков Гребельский" - проследовал через Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море, сообщила вторник пресс-служба флота.

"Отряд кораблей вышел в Средиземное море. Несколькими днями ранее в Атлантике корвет "Стойкий" отработал задачу по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, взаимодействуя с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ, находящимся на борту корабля", - отмечается в релизе. Экипаж также проводит учения по связи, противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне, отрабатывает действия по пополнению запасов топлива в море.

Отряд 16 декабря покинул главную базу флота в Балтийске Калининградской области. Основная задача похода - обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в Атлантике, Средиземноморье и Индийском океане, сказали в пресс-службе.

"Стойкий" - многоцелевой корвет проекта 20380 конструкторского бюро "Алмаз" (С.-Петербург). Предназначен для эскортных и ударных задач, патрулирования, дозорной службы. На вооружении стоят универсальные арткомплексы, зенитные ракетно-артиллерийские системы, сверхзвуковые ракеты.