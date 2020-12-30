Летные испытания ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" в ближайшее время выйдет на летные испытания. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" .

Он напомнил, что в России ведется создание новейшего комплекса с тяжелой ракетой "Сармат".

"Отмечу, что уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты "Сармат". В ближайшее время мы приступим к проведению летных испытаний этого ракетного комплекса", - сказал Криворучко.

21 декабря на коллегии военного ведомства министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны России планирует в следующем году обустроить полигон для летных испытаний ракеты "Сармат" в районе поселка Северо-Енисейский (Красноярский край). Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что работа над межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" находится на завершающей стадии.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что перевооружение войск на эти ракеты начнется с полка Ужурской ракетной дивизии в 2021 году.

Ракетные комплексы пятого поколения

Ракетные войска стратегического назначения завершили перевооружение шести своих дивизий на ракетные комплексы пятого поколения, сообщил Криворучко.

"Уже завершено перевооружение шести ракетных дивизий на ракетные комплексы пятого поколения, еще по четырем данная работа продолжается. При этом в боеготовом состоянии непрерывно находятся не менее 95% пусковых установок", - сказал замминистра.

К ракетным комплексам пятого поколения относится новейшая стратегическая система "Ярс".

По словам Криворучко, в настоящее время проводится перевооружение наземного, морского и воздушного компонентов стратегических ядерных сил. "Приоритетами [их] развития являются перевооружение на перспективные комплексы подвижного и стационарного базирования "Ярс" и "Авангард", обладающие улучшенными показателями преодоления противоракетной обороны, а также создание новейшего комплекса с тяжелой ракетой "Сармат", - сообщил замминистра.