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Новая техника ВС РФ

Россия ведет разработку лазерных комплексов против беспилотников

С конца 2019 года на боевое дежурство также поставлены комплексы "Пересвет", отметил замминистра обороны России Алексей Криворучко

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия занимается разработкой перспективных лазерных комплексов для противодействия беспилотникам, оптическим и оптико-электронным средствам противника. Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

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Он отметил, что с конца 2019 года на боевое дежурство были поставлены лазерные комплексы "Пересвет". "В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника", - сказал Криворучко.

Замминистра обороны уточнил, что планируется создавать единые комплексы из лазеров и огневых средств бронетанковой техники для борьбы с высокоточным оружием.

Кроме того, для противодействия беспилотникам разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения их радиоэлектронной аппаратуры.

Лазерный комплекс "Пересвет" - первый российский боевой комплекс на новых физических принципах. О создании в России российского боевого лазера впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Подробная информация о комплексе засекречена.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФКриворучко, Алексей Юрьевич
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