Два атомных подводных крейсера "Борей-А" заложат в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Два стратегических атомных подводных крейсера "Борей-А" для ВМФ России будут заложены в следующем году. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" .

По его словам, развитие морской компоненты предусматривает строительство и ввод в боевой состав атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта "Борей-А" с одновременным созданием инфраструктуры для их базирования, а также продление сроков эксплуатации существующих ракетных подводных лодок стратегического назначения.

"Идет строительство четырех крейсеров данного проекта, еще два будут заложены в рамках заключенного в этом году нового госконтракта", - сказал Криворучко, говоря о планах на следующий год.

Он подчеркнул, что всего в соответствии с текущей государственной программой вооружения до 2027 года предусмотрена передача 14 атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М".