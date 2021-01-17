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ОДК рассматривает проекты двух морских двигателей мощностью до 35 тыс. лошадиных сил

Генеральный директор корпорации Александр Артюхов сообщил, что первый двигатель из этой морской линейки встал на фрегат "Адмирал Головко" в декабре 2020

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) рассматривает два опытно-конструкторских проекта создания морских двигателей мощностью до 35 тыс. лошадиных сил. Об этом сообщил генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

"У нас три сегодня целевые ниши по лошадиным силам: от 6 до 27 тыс. Дополнительно обсуждаются два ОКРовских проекта до 35 тыс. лошадиных сил", - сказал Артюхов в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По словам главы ОДК, первый двигатель из этой морской линейки встал на фрегат "Адмирал Головко" в декабре 2020.

Чтобы избежать зависимости от украинских поставок, главкомат ВМФ России еще в начале 2000-х годов утвердил "Концепцию создания и применения газотурбинных двигателей и агрегатов надводных кораблей ВМФ" и возложил функции комплексного поставщика на рыбинское НПО "Сатурн". Современные боевые корабли ВМФ России, в частности фрегаты проектов 22350 и 11356, ранее оснащались силовыми установками николаевского "Зоря"- "Машпроект".

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