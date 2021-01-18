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Кризис в Сирии

Российская военная полиция усилит наблюдательные посты в сирийской провинции Хасеке

Всего на них будет размещено дополнительно около 300 военнослужащих, указал старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста майор Дмитрий Сунцов

ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ /Сирия/, 18 января. /ТАСС/. Дополнительные подразделения российской военной полиции направлены в сирийскую провинцию Хасеке для усиления совместных с правительственными войсками наблюдательных постов. Всего на них будет размещено дополнительно около 300 военнослужащих, сообщил журналистам старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста майор Дмитрий Сунцов.

"Наше подразделение прибыло на один из совместных наблюдательных постов в провинции Хасеке. Основная задача - способствовать деэскалации конфликта в регионе. Наши военнослужащие ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, а также оказывают всяческую помощь местному населению", - сказал он.

Подразделения военной полиции размещаются на наблюдательных постах в приграничной с Турцией провинции Хасеке на северо-востоке Сирии в рамках российско-турецких договоренностей о стабилизации обстановки в регионе. Так, в конце декабря российские военнослужащие прибыли на пост в городе Айн-Иса, где сирийские войска неоднократно подвергались обстрелам и даже нападениям незаконных вооруженных формирований. После того, как пост стал совместным, их активность снизилась.

Первое подразделение из состава усиления уже прибыло в провинцию Хасеке, в ближайшее время к нему присоединятся еще несколько. Это наиболее подготовленные военнослужащие, которые уже имеют опыт выполнения различных задач в Сирии.

Они разместятся на наблюдательных постах в городах Айн-Иса, Телль-Тамер, Амуда и других населенных пунктах. Военно-транспортный самолет также доставил в район дополнительное вооружение, средства связи и навигации и другое оборудование, которое понадобится российским военным.

О российско-турецких договоренностях

22 октября 2019 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. 1 ноября того же года российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

При этом, в провинции Ракка, по данным российского центра по примирению враждующих сторон, зафиксировано более 2 тыс. нарушений режима прекращения огня за последние два месяца.

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