Аэродромы Южного военного округа очистили от снега с помощью машин "Змей Горыныч"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Военные Южного военного округа (ЮВО) задействовали тепловые машины ТМ-59, известные как "Змей Горыныч", для очистки взлетно-посадочных полос аэродромов ЮВО от снега и льда, сообщили в пресс-службе округа.

"В Ростовской и Волгоградской областях, на Ставрополье и на Кубани для очистки аэродромов Южного военного округа (ЮВО) от снежно-ледяного образования военнослужащие задействовали тепловые машины ТМ-59 на базе колесного трактора Т-150К "Змей Горыныч". Подразделения аэродромно-технического обеспечения с помощью специальной техники выполнили работы по очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) аэродромов штурмовой, истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации ЮВО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что сильный снегопад на Юге России не повлиял на боеготовность авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В расчистке аэродромов задействованы 300 человек и 100 единиц техники.