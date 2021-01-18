Невское ПКБ представило проект универсального морского корабля "Варан"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) разработало два новых проекта универсальных кораблей, в частности универсальный морской корабль (УМК) "Варан" и новый универсальный десантный корабль (УДК). Об этом говорится в материалах ПКБ, посвященных 90-летнему юбилею предприятия и имеющихся в распоряжении ТАСС.

УМК "Варан" представляет собой авианесущий комплекс, отличающийся высокой степенью автоматизации и возможностью применения робототехнических комплексов. На его борту может размещаться 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов.

Водоизмещение корабля составляет около 45 тыс. тонн, длина - около 250 м, ширина - 65 м, осадка по конструктивной ватерлинии - 9 м. "Варан" способен развить скорость до 26 узлов.

Водоизмещение перспективного УДК составляет порядка 30 тыс. тонн. Длина корабля достигает около 220 м, ширина - 42 м, осадка по конструктивной ватерлинии - 7 м. Новый УДК способен развить скорость порядка 24 узлов. На палубе корабля размещены семь посадочных площадок для вертолетов.

Невское ПКБ является одним из крупнейших отечественных разработчиков универсальных кораблей и единственным в России проектантом авианосцев и тренажерных комплексов. Предприятие отмечает 90-летний юбилей 18 января.