Невское ПКБ приступило к проработке концепции плавучих аэродромов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) разрабатывает плавучие аэродромы для авиации различного назначения. Об этом говорится в материалах ПКБ, посвященных 90-летнему юбилею предприятия и имеющихся в распоряжении ТАСС.

"В рамках инициативных работ Невского ПКБ выполняются предпроектные проработки архитектурно-конструктивных обликов плавучих островов и аэродромов", - говорится в материалах.

Как отметили в бюро, плавучие аэродромы могут применяться для обеспечения действий транспортной, спасательной и военной авиации в Арктике, разработки новых газовых месторождений северных морей, обеспечения безопасности навигации Северного морского пути и выполнения функций министерства обороны в Арктической зоне. "[Эти платформы] станут своего рода центрами обеспечения всего спектра деятельности России и стран - партнеров в Арктике", - отмечается в буклете.

В ПКБ подчеркнули, что плавучие аэродромы обеспечивают всепогодное использование взлетно-посадочной полосы в условиях Заполярья, а также парирование продольной и поперечной качки платформы в ходе взлетно-посадочных операций.

Невское ПКБ является одним из крупнейших отечественных разработчиков универсальных кораблей и единственным в России проектантом авианосцев и тренажерных комплексов. Предприятие отмечает 90-летний юбилей 18 января. За 90 лет Невское ПКБ построило более 300 кораблей и судов, в том числе флагманские корабли России, Индии и Китая.