Два Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном, Баренцевым и Белым морями

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Белым морями. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Продолжительность полета составила более 14 часов", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что во время полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны.