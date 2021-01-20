Новый инженерный полк в Сибири обеспечит дублирование переправ на пяти реках региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Единственный в Западной Сибири инженерно-саперный полк, который был сформирован в конце 2020 года в городе Ишим Тюменской области, обеспечит дублирование переправ через пять крупных рек Сибири, сообщил начальник инженерных войск округа генерал-майор Дмитрий Коруц.

"Появление в данном регионе нового формирования позволило не только обеспечить дублирование переправ в регионе через стратегические мосты на пяти крупных водных преградах - реках Тобол, Енисей, Обь, Иртыш и Ангара, но и нарастить боевые возможности инженерных войск ЦВО на 18%, а боевые возможности общевойсковому объединению - на 46%", - заявил Коруц.

Он добавил, что полк почти на 100% укомплектован современными образцами военной и специальной техники. В 2021 году по гособоронзаказу запланировано поступление девяти единиц перспективных средств инженерного вооружения. "Это поставка тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 и экскаваторов ЭОВ-3523, что заметно снизит сроки выполнения будущих задач по оборудованию переходов через узкие преграды, разработки грунтов при фортификационном оборудовании районов расположения войск", - уточнил Коруц.

Генерал добавил, что в летнем периоде обучения полк примет участие в своих первых тактико-специальных учениях. Затем подразделения полка будут участвовать в двусторонних учениях 2-й гвардейской и 41-й общевойсковых армий.