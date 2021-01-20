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Летчик-испытатель: РФ следует активнее развивать и использовать тактические беспилотники

Он отметил, что беспилотники должны быть незаметными, а дальность их полета должна составлять около 250-300 километров

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вооруженным силам РФ следует активнее развивать тактические беспилотники, которые становятся необходимыми в современных военных реалиях. Такое мнение высказал заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев в интервью ТАСС по случаю своего 70-летия.

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"У нас они есть, но нужно больше таких", - сказал Толбоев о беспилотных летательных аппаратах, которые могут использоваться в локальных военных конфликтах.

По словам летчика-испытателя, такие беспилотники должны быть незаметными, а дальность их полета должна составлять около 250-300 километров.

"Они есть, в конструкторских бюро все определено давно, концепция развита, она утверждена на уровне правительства. <...>. Однако необходимо увеличивать время полета таких беспилотников", - подчеркнул он.

20 января Магомеду Толбоеву исполнилось 70 лет. Генерал-майор в отставке Толбоев - заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России. За время летно-испытательной работы освоил более 50 типов и модификаций самолетов, среди которых до сих пор стоящие на вооружении российской армии истребители МиГ-29, МиГ-31, Су-24 и Су-27. В середине 1980-х годов Толбоев участвовал в космической программе "Энергия-Буран" и прошел полный курс подготовки к пилотируемым полетам на космическом корабле многоразового использования.

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