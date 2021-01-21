"Скарабей", "Сфера" и "Ураны". Где и что разминируют саперы Противоминного центра РФ

Формирования ведут официальную историю с 21 января 1701 года — в этот день был издан указ Петра I о создании в Москве Школы Пушкарского приказа для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров. Со временем военные инженеры стали одними из самых востребованных войск не только на войне, но в мирной жизни, а одним из самых современных и передовых подразделений стал Международный противоминный центр Вооруженных сил России. За короткое время его специалисты приняли участие в важнейших международных операциях по гуманитарному разминированию, в том числе на территории Сирии и Лаоса. Сейчас саперы работают в Нагорном Карабахе. Гуманитарная миссия

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Любая война продолжает уносить жизни людей и после подписания всех мирных договоров. Десятилетиями в земле лежат неразорвавшиеся боеприпасы. Они представляют особую опасность. От времени детонаторы и взрывчатые вещества разрушаются, делая бомбы и мины более чувствительными. Для разминирования таких взрывных устройств нужна особая подготовка. Именно для проведения гуманитарного разминирования по поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в 2014 году был создан Международный противоминный центр. Сейчас в нем готовят специалистов по стандартам противоминной деятельности ООН. Решением Совета глав правительств СНГ в 2016 году центру придан статус базовой организации государств — участников СНГ по подготовке специалистов в области гуманитарного разминирования. "Одной из основных задач центра является укрепление и развитие международных отношений в области противоминной деятельности", — отметил начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом, центр награжден орденом Кутузова и грамотой Верховного главнокомандующего. Международные операции Самой известной и показательной операцией центра стала работа в Сирии. Известность российским саперам принесло разминирование не только населенных пунктов этой страны, но и объектов ЮНЕСКО. Пальмиру им пришлось очистить от взрывоопасных предметов дважды. Были разминированы Алеппо и Дейр-эз-Зор. Всего российские саперы очистили более 6,5 тыс. га территории, 1,4 тыс. км дорог, свыше 17 тыс. зданий и сооружений. Было обезврежено более 105 тыс. взрывоопасных предметов, из которых около 30 тыс. — самодельные взрывные устройства.

Описание Саперы МПЦ ВС РФ в Пальмире, 19 марта 2017 года © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

По словам начальника инженерных войск, саперам пришлось столкнуться с фугасами большой мощности, установленными "на неизвлекаемость". Кроме того, отступая, боевики старались нанести как можно больший урон и били по самой беззащитной категории жителей — детям. Российские военные находили множество взрывоопасных предметов, спрятанных в детских игрушках, разбросанных по улицам. Еще одной особенностью сирийской гуманитарной операции стала высокая плотность минирования.

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Как рассказал ТАСС начальник центра полковник Владимир Сидоренко, сейчас богатый сирийский опыт противоминной деятельности активно внедряется в частях и подразделениях инженерных войск. Объекты ЮНЕСКО российские саперы разминировали и в Лаосе. После бомбардировок в ходе войны во Вьетнаме в 1964–1973 годах в Лаосе осталось множество неразорвавшихся американских авиабомб, в основном кассетного типа. В этой стране специалисты Международного противоминного центра столкнулись с другими проблемами — глубоким залеганием боеприпасов (до 170 см) и большим количеством ферромагнитных элементов, что существенно замедляло темпы поиска. За две командировки российские военные очистили более 110 га территории и 1180 взрывоопасных предметов, в том числе более 450 — в окрестностях Долины кувшинов, являющейся объектом ЮНЕСКО. В ноябре прошлого года российские саперы вновь отправились в Лаос. Сейчас они работают в районе аэродрома Тхонгхайхин провинции Сиенгкхуанг и уже обнаружили более 300 взрывоопасных предметов, в основном кассетные авиабомбы американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также артиллерийские боеприпасы различного калибра.

Описание Работа филиала МПЦ в Сирии © Минобороны России

Еще одним результатом работы стало открытие филиалов центра в Сирии и Лаосе для обучения военнослужащих этих государств. Отряд центра сейчас работает в Нагорном Карабахе. В первую очередь разминируются объекты социальной инфраструктуры — школы, автомобильные мосты, дороги, ведущие к линиям электропередачи и газоснабжения. По состоянию на 20 января, саперы разминировали более 600 га территории, более 200 км дорог, около 850 домостроений, обнаружили и обезвредили почти 24 тысячи взрывоопасных предметов.. Подготовка иностранных специалистов

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Саперов в противоминном центре готовят по четырем направлениям: гуманитарное разминирование, противодействие самодельным взрывным устройствам, минно-розыскная служба и применение робототехнических средств. Военные учатся проводить комплекс работ по сплошной очистке местности — разведке на наличие взрывоопасных предметов, их уничтожению и контролю качества проведения работ. Около двух месяцев военнослужащие сидят за партами и тренируются на специальных учебно-тренировочных комплексах. "Все практические занятия проводятся преподавателями, имеющими опыт боевого и гуманитарного разминирования. Объекты учебно-материальной базы созданы и постоянно совершенствуются с учетом опыта выполнения задач в Сирии и Лаосе, а также периодического поступления новой информации о модифицированных самодельных взрывных устройствах, применяемых террористами в различных горячих точках мира", — рассказал ТАСС Владимир Сидоренко, полковник, начальник Международного противоминного центра ВС РФ.

Описание Обучение иностранных специалистов в МПЦ ВС РФ © Минобороны России

К настоящему времени подготовлено свыше 115 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Сербии. По словам Сидоренко, коронавирусу не удалось нарушить планы подготовки. "Коронавирусная инфекция на работе центра не сказалась никаким образом. Военнослужащие центра соблюдают правила ношения масок и перчаток, применяют антисептики и соблюдают социальную дистанцию. Центр готов к выполнению задач по предназначению", — подчеркнул начальник центра. Кроме того, за два года российские специалисты подготовили в филиале центра в Сирии свыше 1,2 тыс. сирийских военнослужащих — так велика была потребность страны, пострадавшей от террористов.

Описание Работа филиала МПЦ в Лаосе © Минобороны России

В филиале центра в Лаосе за две командировки обучено около 40 лаосских специалистов. В настоящий момент обучаются еще 30 военных Лаоса. А после сирийской гуманитарной операции интерес к центру в мире вырос еще больше. "В рамках международного сотрудничества центр посетили более 30 иностранных делегаций и различных организаций. Представители иностранных делегаций ознакомились с инфраструктурой, учебно-материальной базой, а также особенностями организации учебного процесса", — рассказывает генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск. Вооружение саперов

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По словам Сидоренко, центр оснащен современными средствами инженерного вооружения российского производства. Саперы используют только новые средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средства индивидуальной защиты. Самое главное для саперов — защита. На вооружении противоминного центра стоят костюмы разминирования ОВР-2-02. Они служат для защиты от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия, защищают сапера при разминировании местности и объектов вручную и проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях. Костюм весом 8 кг имеет систему охлаждения и усиленную защиту воротниковой зоны и жизненно важных органов. Выдерживает попадание пуль калибра 5,45 и 7,62 с 5 м. Кроме этого саперы используют современные миноискатели различных типов, глубинные бомбоискатели и металлодетекторы. Для минимизации риска потерь личного состава активно применяются мобильные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", с помощью которых на равнине обезвреживаются противопехотные минные поля. "Все средства подтвердили свою надежность при большой интенсивности применения в сложных климатических условиях", — подчеркнул начальник центра. "Совместно с Центральным научно-исследовательским испытательным институтом инженерных войск и предприятиями промышленности активно проводится апробация новейших средств инженерного вооружения в войсковых условиях и освоение приборов поиска взрывоопасных предметов, основанных на новых принципах действия", — рассказывает начальник Международного противоминного центра ВС РФ полковник Владимир Сидоренко.

Описание Саперы МПЦ ВС РФ используют досмотровый комплекс "Скарабей" в Пальмире, 1 апреля 2017 года © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, интенсивно осваиваются робототехнические комплексы различных классов и назначения, среди них — досмотровые комплексы "Скарабей" и "Сфера", многофункциональный инженерный комплекс разминирования МИКР. Кроме "Урана-6" инженерные войска вскоре получат новых тяжелых роботов. "В наступившем году продолжатся работы по созданию инженерных многофункциональных робототехнических комплексов: разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ и штурма и разграждения ИМРТК-ШР", — рассказал начальник инженерных войск, отметив, что в 2020 году саперы получили 15 роботов разминирования "Уран-6" и семь пожарных роботов "Уран-14". "В текущем году в инженерные подразделения спланировано к поставке 20 единиц "Уран-6" и 17 единиц "Уран-14". При этом непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем направлениям", — говорит Ставицкий. Развитие центра Как рассказал Сидоренко, по указанию министра обороны РФ разработана концепция развития Международного противоминного центра и Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск. "Согласно ей на территории противоминного центра и испытательного института будут построены новый лабораторный комплекс для испытаний и полигонная база с использованием принципа открытой архитектуры", — рассказал он.

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