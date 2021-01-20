Сайт Минобороны создал мультимедийный раздел к 320-летию инженерных войск

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специальный мультимедийный раздел открылся на сайте Минобороны России к 320-летию образования инженерных войск, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"На страницах раздела пользователи могут ознакомиться с героическими делами воинов-инженеров в годы Великой Отечественной войны, с буднями инженерных войск в мирные послевоенные годы, с современным состоянием войск, а также с основными образцами специальной техники, стоящей на вооружении", - сказали в Минобороны, добавив, что в разделе также представлена обширная фотогалерея, иллюстрирующая труд инженерных подразделений.

День инженерных войск ежегодно отмечается в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) 21 января. Инженерные войска ВС РФ выполняют задачи по инженерной разведке, устройству окопов, траншей, укрытий, противотанковых рвов, устанавливают минные поля и занимаются разминированием, производят взрывные работы, оборудуют переправы на водных преградах, добывают и очищают воду в полевых условиях. Они также выполняют работы по маскировке, имитации войск и объектов. В мирное время очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов.

Российские саперы в ходе четырех командировок разминировали в Сирии города Пальмира (дважды), Алеппо и Дейр-эз-Зор. Третий год подряд осуществляют гуманитарное разминирование Лаоса и обучение местных военнослужащих. С ноября прошлого года саперы из РФ привлечены к проверке маршрутов движения на территории Нагорного Карабаха.