Российские военные инженеры получат новейший взрывотехнический лабораторный комплекс

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новейший лабораторный комплекс для испытаний и полигонную базу получат российские саперы в рамках развития Международного противоминного центра ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС начальник центра Владимир Сидоренко.

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Как рассказал Сидоренко, по указанию министра обороны РФ разработана концепция развития Международного противоминного центра и Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск. "Согласно ей, на территории противоминного центра и испытательного института будут построены новый лабораторный комплекс для испытаний и полигонная база с использованием принципа открытой архитектуры", - рассказал Сидоренко.

По его словам, использование принципа открытой архитектуры позволит моделировать различные условиях для военнослужащих, проходящих обучение в центре, проводить все виды испытаний, изучать и апробировать средства инженерного вооружения с воспроизведением реальных условий эксплуатации в различных средах и климатических условиях, отрабатывать практические навыки управления войсками.

"Для этого планируется строительство атриума с различными климатическими зонами, лаборатории моделирования системы управления войсками, лаборатории контроля физико-механических и функциональных характеристик, трансформируемой исследовательской лаборатории гидродинамики, интерактивных тренажерных классов средств инженерного вооружения, динамических макетов местности для проведения командно-штабных игр", - пояснил начальник центра.

Сегодня инженерные войска празднуют 320-летний юбилей. Формирования ведут официальную историю с 21 января 1701 года - в этот день был издан указ Петра I о создании в Москве Школы пушкарского приказа для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров.