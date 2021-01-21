В России испытывают новейшие приборы поиска взрывоопасных предметов на новых принципах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ испытывают основанные на новых принципах действия приборы поиска взрывоопасных предметов. Об этом сообщил ТАСС начальник центра Владимир Сидоренко.

"Скарабей", "Сфера" и "Ураны". Где и что разминируют саперы Противоминного центра РФ

"Совместно с Центральным научно-исследовательским испытательным институтом инженерных войск и предприятиями промышленности активно проводится апробация новейших средств инженерного вооружения в войсковых условиях и освоение приборов поиска взрывоопасных предметов, основанных на новых принципах действия", - сказал Сидоренко.

По его словам, интенсивно осваиваются робототехнические комплексы различных классов и назначения, например досмотровые комплексы "Скарабей" и "Сфера", многофункциональный инженерный комплекс разминирования МИКР.

Войска продолжают получать робототехнические комплексы разминирования "Уран". В этом году ожидается поставка 20 роботов "Уран-6" и 17 пожарных роботов "Уран-14". Кроме того, для военных инженеров разрабатываются робототехнические комплексы разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ и штурма и разграждения ИМРТК-ШР.

Сегодня инженерные войска празднуют 320-летний юбилей. Формирования ведут официальную историю с 21 января 1701 года - в этот день был издан указ Петра I о создании в Москве Школы пушкарского приказа для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров.