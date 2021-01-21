СМИ: новый российский истребитель Су-57 могут показать на авиашоу в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 января. /ТАСС/. Новый российский истребитель пятого поколения Су-57 может стать участником авиашоу Aero India 2021 в Бангалоре в начале февраля. Об этом в четверг сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники среди организаторов мероприятия.

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Это событие может стать дебютом для Су-57 в Южной Азии. Как указывает газета, истребитель мог пополнить авиационный парк вооруженных сил Индии, поскольку стороны вели переговоры о его производстве.

Помимо российской новинки, на авиашоу, которое пройдет 3-5 февраля, может быть показан американский стратегический бомбардировщик B-1. Остальная демонстрируемая техника будет состоять из образцов, уже состоящих на вооружении в Индии, таких как французский истребитель Rafale, российский Су-30МКИ и индийский Tejas, а также нескольких вертолетов.

По информации издания, билеты для зрителей авиашоу уже распроданы.

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны.

Ранее в четверг Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал вооруженным силам России первый из планируемой партии истребитель Су-57, сообщили на сайте регионального правительства. Он поступил в один из авиаполков Южного военного округа.