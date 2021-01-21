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Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом

Основными темами предстоящих переговоров с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы станут вопросы военного и военно-технического сотрудничества

НЕЙПЬИДО, 21 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Нейпьидо, где обсудит с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аун Хлайном военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Союз Мьянма. В ходе визита состоятся двусторонние переговоры с главнокомандующим вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аун Хлайном", - сказала Марковская.

По ее словам, основными темами предстоящих переговоров станут вопросы военного и военно-технического сотрудничества и обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияМьянма
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