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Российские РЛС за неделю сопроводили 21 летательный аппарат у границ России

По данным газеты "Красная звезда", нарушений воздушного пространства не было допущено

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю брали на сопровождение 21 летательный аппарат иностранных государств у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 17 самолетов-разведчиков и четыре беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских РЛС.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

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