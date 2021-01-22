В Москве завершили создание модернизированного командного пункта системы ПРО города

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. В Москве завершили работы по монтажу модернизированного командно-вычислительного пункта системы противоракетной обороны города, проведены все работы по налаживанию его взаимодействия с модернизированными стартовыми позициями. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук.

Он уточнил, что основу нового командного пункта составляет вычислительная система на базе комплекса "Эльбрус-90С". "В результате замены действующей вычислительной системы на базе вычислительного комплекса "Эльбрус-2" на новую будет достигнуто увеличение быстродействия почти до сотни миллиардов операций в секунду. Существенно снизится потребляемая мощность - в 40 раз. В четыре раза сократится площадь размещения аппаратуры и оборудования", - отметил Грабчук.

Благодаря модернизации повысятся надежность, безотказность и ремонтопригодность командного пункта, так как значительно уменьшено количество блоков и ячеек, входящих в состав аппаратуры и оборудования вычислительной системы. Кроме того, новый вычислительный комплекс будет проще в обслуживании.

"Также уменьшится время на восстановление боеспособности командно-вычислительного пункта за счет многократного резервирования вычислительного комплекса "Эльбрус-90С", - сказал командир соединения.

О защите города от всех типов ракет

В интервью Грабчук также отметил, что система ПРО Москвы способна защитить город от всех типов боевых блоков с вероятностью, близкой к 100 %.

"В мирное время система ПРО решает задачи по обнаружению пусков баллистических ракет, запусков ракет космического назначения, сопровождению космических объектов. В военное время в автоматическом режиме решается задача поражения боевых блоков баллистических ракет противника, способных нанести удар по Москве. Возможности системы позволяют обеспечить перехват всех типов боевых блоков с вероятностью, близкой к единице", - информировал Грабчук.

По его словам, соединение предназначено для обороны Москвы от ограниченных ударов существующих и перспективных типов баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО. Оно также выполняет задачи информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, добавил Грабчук.

"На вооружении дивизии находится действующая система противоракетной обороны - уникальный комплекс территориально разнесенных сложных информационных, радиолокационных и ракетно-стартовых средств, совместно функционирующих в автоматическом режиме в реальном масштабе времени", - отметил Грабчук.

О расширении зон поражения системы ПРО

Он также сообщил, что после глубокой модернизации система противоракетной обороны Москвы увеличит точность, станет надежнее и расширит зоны поражения.

"Модернизация системы ПРО позволит повысить точностные характеристики, уровень надежности и безопасной эксплуатации средств ПРО. Она увеличит зоны поражения по дальности и высоте, существенно расширит боевые возможности и возможности работы в интересах решения задач предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, снизит энергопотребление и эксплуатационные расходы", - сказал Грабчук.

Он напомнил, что столичная ПРО проходит глубокую модернизацию с использованием перспективных технологий на основе российских промышленных разработок. Модернизация ведется без снятия системы с боевого дежурства.

"Осуществляется переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства, поступают новые образцы вооружения", - пояснил Грабчук. Он уточнил, что взамен установочных и транспортных машин поступили новые транспортно-установочные машины, которые позволяют качественно решать задачи ракетно-технического обеспечения.