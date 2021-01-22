Новейшие комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" впервые поступили в войска

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Начались поставки новейших комплексов артиллерийской разведки "Пенициллин" в Вооруженные силы России. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех").

"В декабре 2020 года, в соответствии с заключенным контрактом, передали заказчику первую партию", - приводит пресс-служба слова генерального директора концерна Вячеслава Михеева.

Звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" разработан входящим в состав концерна НИИ "Вектор". Комплекс предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

Как отмечают разработчики, традиционную корректировку огня осуществляют разведчики, работающие, как правило, на передовой с риском для жизни. В отличие от них "Пенициллин" может работать на безопасном удалении от противника без участия оператора в полностью автоматизированном режиме, что минимизирует влияние человеческого фактора.

Комплекс выполняет боевые задачи в полосе шириной до 25 км и способен эффективно вести разведку в любое время суток в широком диапазоне температур от минус 40 до плюс 50. В его состав входят несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль. Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд.